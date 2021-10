information fournie par So Foot • 13/10/2021 à 21:19

Les notes du Match des Héros

Ce mercredi au coeur d'un Vélodrome ravi à souhait, les légendes de l'OM ont dominé la Team UNICEF (7-4) dans le cadre d'un match caritatif au casting XXL et disparate. Petit carnet de notes de ceux qui se sont distingués pour de bonnes ou de mauvaises raisons.

OM Legends

Comme le nombre de minutes qu'il a tenu avant de retrouver ses pulsions devolant. Une pensée pour l'arbitre assistant qui s'est littéralement fait soulever par le bon Pascal.Galette sur galette dans son couloir gauche. Pas mal pour une journaliste.On ne sait même pas s'il a touché le ballon, mais son entrée a suffi.Le stoppeur qu'il manquait aux Diables Rouges six jours plus tôt à Turin.Une entrée plaisir au coeur de la seconde période. Ne manquait plus qu'à lui filer le micro pour bien finir la soirée.Rien à faire : le Djib' reste toujours bloqué à 96 pions en Ligue 1.Toujours meilleur joueur Lire la suite de l'article sur SoFoot.com