Les notes du LOSC face à Séville

Insipides offensivement, les Lillois auront au moins eu le mérite de ne pas encaisser de but face à Séville (0-0), avec une arrière-garde qui a répondu présent. Ce qui n'empêche pas les Dogues de concéder un dixième match consécutif sans victoire en C1. Ça fait beaucoup.

Lille

Une relance de pied carré, des poings dans la tête d'Ocampos et une grosse parade : le Croate n'a eu besoin que de 30 minutes pour compléter son "bingo Hugo Lloris". Costaud.Le soi-disant monospace confortable et pratique, mais qui, en réalité, se fait fumer à la moindre accélération des bolides adverses. Renault Çelik.Dans un match où il fallait sortir les muscles et assurer les arrières de son équipe, le Portugais a sorti le mode "roc" et ne s'est pas liquéfié. La Fonte des glaces, c'est du pipeau.Il a sauvé les miches de son équipe - même si le but de Rafa Mir aurait été annulé - et montré une vraie solidité pendant toute la rencontre pour faire oublier l'absence de Sven Botman. Comme un poisson Djaló.Pas le plus sexy, mais clairement l'un des plus efficaces ce soir., sans le fantasme.On espérait tellement une belle prestation de sa part qu'il nous a laissés sur notre faim. Le McDo du lendemain de soirée. Remplacé par