Les notes du LOSC contre le Séville FC

À l'image de Reinildo, Renato Sanches ou Ivo Grbić, les Dogues ont eu du mal pendant 40 minutes, mais ont tous eu un sursaut d'orgueil sous l'impulsion du précieux Jonathan Ikoné. Il fallait bien ça pour décrocher à Séville (1-2) le premier succès lillois en C1 depuis 2012.

Lille OSC

Au volley-ball, on appelle ça un porté. Au football, c'est juste une intervention moisie.Terminer avec les honneurs face à ce Lucas Ocampos, c'est déjà une performance.Parfois brouillon comme un Comic Sans MS mais souvent carré comme un Helvetica. Google Fonte.Accueilli par des vendeurs Foot Locker, on a cru qu'il était à côté de ses pompes. Mais le Portugais a bel et bien trouvé chaussure à son pied dans cette charnière.Curieux, d'avoir recruté Charles Traoré en urgence pour ce déplacement en Andalousie. Choix judicieux de le remplacer par le bouillant Reinildo à la pause.Le buffle tue en moyenne 200 personnes par an. Mais Marcos Acuña n'aura pas la peau de Jonathan Ikoné.Le seul Rennais qui ne