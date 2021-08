Les notes du LOSC contre le PSG

Grâce à un coup de canon de Xeka en fin de première période, le LOSC a remporté le premier Trophée des champions de son histoire. Une victoire qui porte le sceau de de la paire Xeka-André, impériale de l'entrejeu.

Pas facile de prendre la relève de Mike Maignan. Pas facile non plus de récupérer le patronyme d'un coach qui a fait déchanter le PSG. Mais au bout du compte, Léo a fait du Bloomfield Stadium son Jardim d'Eden.Il s'était amusé avec Neymar il y a quatre mois en championnat. Alors se farcir Julian Draxler ou Arnaud Kalimuendo, ce n'est rien de plus qu'une formalité pour Tiago Djalo. Autoritaire.Même le kung-fu de Danilo Pereira n'a pas fait vaciller le défenseur de 37 piges. Bien la preuve qu'on ne soulève pas la Fonte comme ça.En patron, Botman a mis le fantôme de Mauro Icardi dans sa poche en toute tranquillité.Première victime d'Achraf Hakimi au sein des clubs de Ligue 1. Et quelque chose nous dit qu'il ne sera pas le dernier.Jamais aussi bon que lorsqu'on ne le remarque pas. Didier, si tu regardes le Trophée des champions...Une bastos du droit afin de rappeler qu'il est aussi bon pour frapper avec ses mains qu'avec ses pieds. Xekaraté Kid. Remplacé par, c'est pas Paris.Cinq points de pénalité Lire la suite de l'article sur SoFoot.com