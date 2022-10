information fournie par So Foot • 09/10/2022 à 10:53

Les notes du Grand Prix du Japon

Une interruption de deux heures, un bout de course disputé et un champion du monde annoncé dans la confusion la plus totale : ce Grand Prix du Japon était un bordel sans nom qui aurait pu (à nouveau) tourner au drame.

La Formule 1 dispose d'un pilote unique en son genre. Surtout lorsqu'il doit être sacré champion du monde.La distance durant laquelle il était devant Verstappen au premier tour. Mais aussi ce qu'il lui restait à parcourir sans faire de faute pour assurer la P2 au dernier.Maintenir sereinement un septuple champion du monde dans son rétro, on appelle ça un pilotage de patron. Esteboss Ocon.Bousculé sur le premier tour, il a finalement offert un feu d'artifice pour sa dernière sur son circuit préféré. Seb, tu vas nous manquer.P9 ! IL L'A FAIT ! ILS SONT LÀ ! LES PREMIERS POINTS DE LA SAISON DU CANADIEN ! Après avoir vu ça, il peut partir tranquille.Un départ de feu avant de redevenir tout mou. Précoce.Un panneau publicitaire envoyé dans la tronche et un camion surprise croisé sur la piste : sa signature chez Alpine ne passe visiblement pas au Japon.Palmarès de l'Allemand : A bouclé un tour de GP en tête. Il peut quitter la F1 la tête haute.Un accident qui entraine deux heures d'interruption. Les lèves-tard peuvent le remercier.Suzuka - accident - grue sur la piste. Cette suite de mots ne devait plus exister depuis 2014. Inacceptable.