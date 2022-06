Les notes du Grand Prix du Canada

Trois ans après, la Formule 1 a fait son retour sur le merveilleux tracé du Circuit Gilles Villeneuve, à Montréal. Et comme (presque) tout le temps, le Grand Prix du Canada a offert du plaisir : safety car, remontada et batailles à plusieurs niveaux. Même si le grand vainqueur, à la fin, est encore une fois Max Verstappen.