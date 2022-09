Les notes du Grand Prix des Pays-Bas

Malgré une piste où il est difficile de dépasser, ce Grand Prix des Pays-Bas nous a offert une course haletante, très stratégique, où les Mercedes ont longtemps cru à la victoire. Mais comme d'habitude cette saison, c'est toujours le même qui gagne.

Même en difficulté, l'arbitrage tourne en sa faveur. La marque des grands clubs en Europe.Pas l'Anglais de Mercedes qu'on attendait sur le podium.Une course anonyme comme en 2020. Sauf qu'anonyme en 2022 pour Ferrari veut dire podium, et pas 14, Hamilton en tête, Verstappen juste derrière avec des gommes plus tendres et neuves, puis bouffé tout cru par le Néerlandais... Ça ne vous rappelle rien ?Si Angers se cherche un défenseur, voilà un Mexicain qui pourrait apporter ses talents.C'est là où on voit la différence de statut avec Leclerc : quand le Monégasque a le droit à quatre pneus, Ferrari n'en donne que trois à l'Espagnol.À quelques courses de la fin de sa carrière, il voulait se rappeler ce que ça faisait de se battre aux avant-postes. Quitte à gâcher la course d'Hamilton.Petit dérapage dans les graviers puis sur la terre... peut-être qu'il aurait préféré aller faire du rallye.S'il veut faire regretter McLaren de se séparer de lui à la fin de l'année, c'est raté. S'il veut se venger en restant en fond de grille jusqu'à la fin de la saison, c'est réussi.Vous ne rêvez pas, Latifi est parvenu à rester sur la piste toute la course.