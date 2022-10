information fournie par So Foot • 23/10/2022 à 23:08

Les notes du Grand Prix des États-Unis

Même un arrêt de onze secondes ne peut empêcher Max Verstappen d'égaler Michael Schumacher et Sebastian Vettel avec treize succès en une saison, à la différence près qu'il lui reste trois Grand Prix pour être seul au sommet. Bien trop haut pour Lewis Hamilton ou Charles Leclerc, impuissants. Quant à Lance Stroll, il est temps d'envisager un autre métier.

Il aura fallu attendre que Max Verstappen soit sacré pour voir un réel loupé chez Red Bull. Et même ce mauvais passage au stand n'aura pas suffi à aller chercher un nouveau succès. Treize ennuyant.Si proche de la victoire avant de voir débouler une fusée Red Bull, le Britannique aurait dû marteler cette expression dans sa tête lorsqu'il écrasait la Formule 1.Charles Leclerc est à la Formule 1 ce que Fabio Quartararo est à la MotoGP : une pépite qui ne dispose pas d'une machine à la hauteur de son talent.Spécialiste desdepuis Sakhir 2020.Six candidats au top cinq au départ. Alors George Russell a employé une technique simple pour s'assurer un spot : dégager un concurrent. Coquin.Fernando allons haut. En revanche, il se serait bien passé du tremplin canadien.Le bonheur lui tendait les bras, jusqu'à ce qu'il se fasse trahir par ses mécaniciens. Alors, avec son grand cœur, il a rendu ce bonheur à tous les amoureux de sport automobile avec ces derniers tours enivrants. On t'aime Seb.À chaque GP sa pénalité pour Pierrot. Le nouveau Cyril Rool de la F1.Une arrivée sur le circuit à cheval et une P16 le dimanche sans aucun moyen de lâcher les cheveux. Vite, que la fin de saison arrive au… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com