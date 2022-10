Les notes du Grand Prix de Singapour

Au cours d'un Grand Prix humide, retardé et morcelé de voitures de sécurité, Sergio Pérez a sorti une masterclass de pilotage, contrôlant la course de la tête et des épaules, au grand dam de Charles Leclerc. Parti plus loin, Verstappen n'a pas effectué une remontée fulgurante mais a connu un Grand Prix mouvementé.

Sympa Singapour

Pas sympa Singapour

Bakou 2021, Monaco 2022, et Singapour 2022. Le vrai roi de laQuand c'est pas Verstappen, c'est Pérez qui le frustre. Ronger son frein.Pas de crash, pas de tête-à-queue devant lui, pas d'audace stratégique... il est un peu jaloux d'être le seul à avoir une course presque tranquille.Dans le langage du sport américain, ce 4-5 est ce qu'on appelleDans les points et pas un seul accident dans une course comme ça, ça n'arrive pas souvent.Sur le papier être parti huitième pour une arrivée en septième place traduit une course assez banale et barbante. Mais pour le coup, c'était comme un bon 0-0.Le cobaye des expériences de Mercedes. Un Russell de laboratoire.C'est sûr que si on freine pas ou peu, on va plus vite. Par contre, on manque le virage.Pour le 350Grand Prix de Fernando, son moteur Renault a préféré raccourcir sa course pour passer plus vite aux festivités.Et pour ne pas faire de jaloux, le moteur Renault a aussi envoyé Ocon faire la fête plus tôt.