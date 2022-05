Les notes du Grand Prix de Monaco

Un déluge qui retarde le départ, une piste séchante, des dépassements, deux drapeaux rouges, un gros accident et une bagarre stratégique… En un après-midi, le Grand Prix de Monaco a prouvé, en plus de son aura historique, pourquoi il ne doit jamais disparaitre du calendrier de la Formule 1.

Ses dents rayaient le parquet depuis son frustrant Grand Prix à Barcelone. Les crocs acérés, il a mordu sans hésiter dans cette victoire offerte par Ferrari. Chico Pérez.Victime numéro deux des "stratèges" de chez Ferrari. Le Carlos jusqu'à la lie.Une fois n'est pas coutume, il a été très sage. Mais il gratte tout de même un podium. La réussite du champion.Comme sa place à l'arrivée. Il pensait enfin être souverain en ses terres, mais trahi par ses sujets, le prince Charles a lourdement chuté du trône.Selon les rumeurs, une clause dans son contrat avec Mercedes stipule que s'il ne termine pas dans le top 5, il dégage.Plus rapide que Russell, mais derrière d'un cheveu à l'arrivée. Une course liverpuldienne.Revenu à son hobby préféré : garder Hamilton dans le rétro. Et à a ce jeu-là,n'a pas d'égal.Encore une défaite anglaise contre l'Espagne ce week-end.Pas d'écrou mal placé pour l'empêcher de jouer la victoire ce week-end, juste une voiture à la rue.Une P10 et des sourires. Pas de doutes, on préfère ce Sebastian-là.Il a osé enflammé le début de course avec des jolis dépassements. Insuffisant pour… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com