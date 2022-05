Les notes du Grand Prix de Miami

Malgré une fin de course plutôt haletante, ce Grand Prix de Miami n'a pas accouché d'un scénario particulièrement palpitant. Aucun pilote n'a réussi une course transcendante, si ce n'est George Russell qui s'est offert une belle remontée.

Red Bull donne des ailes, mais aussi des chevaux. Pratique, dans les lignes droites.Lui est peut-être déçu de finir systématiquement deuxième, mais ses compatriotes footballeurs seraient bien content de pouvoir en dire autant.Soit il ne finit pas la course, soit il finit sur le podium. Mais jamais sur la plus haute marche. Poulidor.En fait, Red Bull a placé le même interrupteur que danset s'amuse à faireavec la puissance.Rarement un pilote a été aussi béni par le dieu des voitures de sécurité.Voir Bottas se manquer, ça fait six ans qu'Hamilton observe ça de près.Visiblement, il a encore le réflexe de laisser les Mercedes passer.Un Français qui voit l'Allemagne se déchirer. France-Allemagne 2016.Avec la France qui s'applique à chaque Grand Prix de lui ruiner sa course, pas étonnant que l'Espagnol ait décidé de foncer sur Gasly.On espère qu'il a emmené un bon petit coussin dans sa monoplace, parce qu'il a dû s'endormir. Il ramène quand même un point de sa sieste.Il aime tellement les États-Unis qu'il préfère admirer tranquillement le paysage avec un cocktail que de foncer à toute…