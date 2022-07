Les notes du Grand Prix de Grande-Bretagne

Comme souvent ces dernières années à Silverstone, il a fallu attendre les ultimes tours de ce Grand Prix de Grande-Bretagne pour voir la course partir dans tous les sens. Une fin palpitante donc, avec une grande défense de la part de Charles Leclerc, attaqué par Sainz, Pérez, Hamilton et Alonso.

La 150est enfin la bonne ! Comme le nombre d'occasions qu'a Timo Werner avant de foutre un pion.Notre théorie : il n'est apparu dans la course qu'à la fin de la voiture de sécurité.Il est au volant de la monoplace la plus illisible de la grille. On a aucune idée de la valeur de cette Mercedes, mais cette troisième place est un très grand résultat.Sa performance avec des gommes dures usées face aux pneus tendres neufs est à montrer dans toutes les écoles de pilotage.Il y a quelques années, son coéquipier se foutait dans le mur pour lui permettre de gagner. Cette fois, son coéquipier a provoqué une voiture de sécurité pour qu'il finisse cinquième.Il a remplacé George Russell dans le rôle du mec qui fait sa course en solitaire. Un Britannique en cache un autre.Le Néerlandais a eu l'impression d'être revenu chez Toro Rosso.Enfin des points ! Plus que 1562 pour égaler son père.Neuf places de gagnées avec une Aston Martin... C'est à se demander si ses adversaires n'ont pas fait exprès de lui faire des cadeaux pour son 35anniversaire.En tant que Danois, il était sûrement plus intéressé par le Tour de France que par le Grand Prix aujourd'hui.