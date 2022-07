Les notes du Grand Prix de France

Si Max Verstappen est encore loin d'être à nouveau champion du monde, la route vers son second titre s'est un peu plus ouverte ce dimanche, au Castellet, après les nouveaux déboires vécus par Ferrari. Pour le reste, difficile de croire que Liberty Media ait été convaincu par le scénario de la course pour renouveler le contrat avec le circuit Paul-Ricard. Dommage pour Alpine qui avait le sourire à domicile, au contraire de Pierre Gasly.

Plus les Grand Prix passent, et plus le Néerlandais semble conduire comme un vétéran de 34 ans. Ne soyez pas surpris de le voir célébrer son 11titre de champion du monde en 2035.Une deuxième place pour son 300GP que le Britannique embrasse avec grand plaisir. En attendant - enfin - une victoire avant la fin de saison ?Le petit George a eu le droit aux remontrances de Tonton Wolff en pleine course. Avec effet immédiat : un premier double podium cette saison pour Mercedes. Les Flèches d'Argent sont de retour.Comme sa place à l'arrivée. Battu à la régulière par une Mercedes ainsi qu'une Ferrari partie P19 et enfumé comme un bleu par Russell. Sale gueule de bois.Heureusement que Carlos était là pour nous envoyer du spectacle durant la course. Big bisous.Trop fort pour les autres, mais trop loin des plus forts. Geraint Thomas.Il voulait rendre les fans français heureux. En passant sa course derrière l'Alpine d'Alonso, il a parfaitement tenu parole.Un peu comme le caïd qui aime malmener le petit faible de l'école, le Français a passé sa course à martyriser Ricciardo. Un homme qui sait offrir du spectacle à son public.Avec tous les coups de vent qu'Ocon lui a envoyé dans la tronche, il n'a pas eu trop de mal à combattre la chaleur ce dimanche.Son comportement à la Räikkönen à la radio… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com