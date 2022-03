Les notes du Grand Prix de Bahreïn de Formule 1

Charles Leclerc a dominé de la tête et des épaules ce premier Grand Prix de la saison. Max Verstappen, longtemps deuxième, a dû abandonner en fin de course alors que Lewis Hamilton a accroché un podium in extremis.

L'AS Monaco qui écrase le PSG, Leclerc qui gagne son premier Grand Prix depuis août 2019. On espère que la fédération monégasque de la lose n'existe pas.Vu son rythme de course par rapport à son coéquipier, attention à ne pas devenir un abonné à la deuxième place.Un aimant à podium ce type.Pas mal, mais il a fait mieux dans une Williams l'année dernière.La dernière fois qu'une Haas avait marqué des points, c'était en octobre 2020, en Allemagne. Et Magnussen était dans l'équipe. Comme quoi engager de vrais pilotes, ça peut marcher.Pas loin derrière Hamilton après les qualifications. Puis 20 secondes derrière le Britannique en moins de dix tours. Sacré goût de 2021 pour le Finlandais.Il n'avait jamais vu Mick Schumacher devant lui donc il pensait que l'Allemand tardait à respecter le drapeau bleu. L'envoyer en tête-à-queue n'était peut-être pas nécessaire.Une remontée incroyacle d'Iwasa en F2 plus tôt dans la journée. Huit places de remontées pour Tsunoda ce dimanche soir. On ne sait pas ce que donne Red Bull à ses pilotes japonais mais ça marche.Si le fameux " El Plan " c'était d'être au volant de la voiture la plus moche, alors c'est réussi.Un point pour sa première course en F1, on peut faire pire comme départ.