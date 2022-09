Les notes du Grand Prix d'Italie

Si on pensait que Leclerc et Ferrari pouvaient rivaliser avec la Red Bull de Verstappen, il n'en fut rien. De leur côté, Sainz et Hamilton ont su remonter la grille pour empocher des points importants au classement des constructeurs.

Il a beau souvent s'en prendre à Hamilton, il lui ressemble de plus en plus.C'était sympa de sa part de nous faire croire qu'il avait une chance, mais même quand Ferrari ne foire pas trop sa stratégie, lane peut pas rivaliser.Si on devait faire le ratio points gagnés/minutes à la TV sur toute la saison, Russell serait probablement en tête.Pas sur le podium, mais ce coup-ci Ferrari lui a filé quatre pneus. Alors il est content.Petite remontée de la 19à la 5place. Sympathique promenade dominicale.On pensait que c'était du Vatican que devait s'échapper la fumée blanche annonçant un nouveau pape. Finalement, c'est des disques de la Red Bull de Pérez.Champion du monde 2021 de Formula E, il s'est dit qu'il allait se remettre à l'essence en pilotant en F1. L'écologie inversé.C'était enfin l'occasion pour lui de battre son coéquipier puisque De Vries a appris qu'il piloterait la Williams d'Albon le samedi matin. Résultat : une claque en qualifications, une claque en course, et probablement une fin de carrière a la fin de la saison.Être dépassé par Hamilton, ça il ne peut pas le digérer. Ni son Alpine, qui a surchauffé de colère.Il y a quatorze ans, à… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com