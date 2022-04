Les notes du Grand Prix d'Émilie-Romagne

Week-end parfait pour Max Verstappen et les Red Bull qui font le plein de points, tandis que Ferrari fait grise mine malgré le fervent soutien des ses tifosi venus en masse à Imola. Quant à Lewis Hamilton, un avis de recherche a été émis.

Une pole, deux victoires, un meilleur tour et un tour sur Hamilton : voilà un week-end fantasme que Max peut rayer de saOn avait pas vu un meilleur second rôle depuis Heath Ledger.Tranquillement, il a fait sa course en solo sans forcer et termine même avec un podium. Lando Norrisque.Le meilleur britannique de la grille est bien dans une Mercedes, mais ce n'est pas celui qu'on imaginait. George Best.Impossible de trouver un mec plus satisfait des déboires vécus par Mercedes.La fougue c'est bien pour le spectacle, mais le pragmatisme c'est mieux pour être champion du monde. Une discussion avec Didier Deschamps s'impose.Bien meilleur depuis qu'il a arrêté d'insulté à tout-va son ingénieur à la radio.Comme sa position à l'arrivée. Non, tous les champions du monde ne sont pas encore à la rue.Une Haas P9 ? En 2021, on appelait ça une utopie, en 2022 ça ressemble plus à un camouflet.Garder Hamilton dans le rétro et marquer un point : Papa Stroll peut sereinement prolonger le contrat de son fiston sur dix ans.Pas de bol pour Esteban, la MotoGP avait déjà usé tout le quota de points pour les pilotes français quelques heures plus… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com