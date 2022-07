Les notes du Grand Prix d'Autriche

Charles Leclerc de retour au sommet malgré des frayeurs en fin de course, Carlos Sainz Jr. trahi par sa voiture et les Mercedes qui rattrapent leurs bévues du vendredi soir : si le Red Bull Ring a accouché d'une course moins palpitante que Silverstone le week-end dernier, la sieste dominicale n'était néanmoins pas au programme.