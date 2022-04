Les notes du Grand Prix d'Australie de Formule 1

Tranquillement, c'est la manière dont s'est imposé Charles Leclerc ce dimanche à Melbourne en Australie. Derrière, les Red Bull ont galéré alors que les Mercedes prennent encore de gros points malgré une voiture toujours compliquée

Vis ma vie de Lewis Hamilton 2020.Cette fois, il n'a pas tenu à s'écraser face à Verstappen et à abandonner un tour après son coéquipier.Enfin un podium ! Soit autant qu'avec Williams.2021 n'a pas suffi et le destin lui inflige toujours plus dedans de très mauvais timings.Vu la première course de la saison, on ne peut que saluer le travail de McLaren pour remettre cette voiture sur de bons rails.Le héros local le moins montré à la TV de l'histoire.Troisième Grand Prix, troisième arrivée dans les points. La régularité est la clé.Était déjà habitué aux profondeurs du top 10 l'an dernier.Galérer à dépasser Stroll, est-ce que ça ne mériterait pas une pénalité ?Avait oublié qu'il fallait faire au moins un arrêt au stand.On était à une place d'avoir droit à la radio larmoyante après une dixième position.L'Aston Martin la plus rapide ce dimanche, c'était probablement la voiture de sécurité.Toujours pas de point au volant de cette…