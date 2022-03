Les notes du Grand Prix d'Arabie saoudite de Formule 1

Max Verstappen et Charles Leclerc se sont bagarrés dans les dix derniers tours pour apporter un spectacle qui faisait défaut à ce Grand Prix d'Arabie saoudite. Cette fois, c'est le Néerlandais qui a pris le dessus sur le Monégasque.

L'Arabie saoudite avait assuré qu'il n'y aurait plus d'attentat après l'usine attaquée vendredi, mais elle n'avait pas interdit la fusée néerlando-autrichienne à Jeddah, ce dimanche.A joué à qui est le plus lent avec Verstappen. Visiblement, ils n'ont pas compris le principe de la F1.La troisième roue du carrosse.Il faut bien la rentabiliser, cette carte de fidélité à la 4place.Tellement dans un no man's land qu'il a oublié qu'il y avait une course.Se destine à une reconversion dans le design de circuit vu comment il a redessiné le premier virage.Bel exploit de finir dans les points avec cette voiture.A fait acte de présence, merci à lui.Avait peur de trop souffrir du cou au fur et à mesure du Grand Prix. Heureusement, il y a eu despour le soulager.Se battre avec Lance Stroll, terrible ce que lui fait faire cette Mercedes…Une bonne heure de retard. Il a loupé le passage à l'heure d'été.S'est tellement fait dépasser qu'il s'est demandé s'il n'était pas dans "Tenet".