Les notes du FC Barcelone à Paris

Ce Barça était à des années-lumières de celui de l'aller, mais insuffisant pour rêver de renverser la table. Peut-être aussi à cause de Clément Lenglet qui a encore tout salopé sans le faire exprès.

FC Barcelone

Vidéo

L'activité d'un stadier en période de Covid-19. À l'année prochaine ?Appétissant sur l'emballage mais on reste sur notre faim. Un menu Dest of, remplacé parparce qu'il n'y avait pas assez de gaucher à droite.Réussir à se débarrasser de "l'autre bonhomme en jaune avec un chignon" avant la mi-temps : voilà la vraie victoire du Collectif des utilisateurs de mauvais streaming (CUMS). Parce que voir Griezmann à la fois à l'attaque et au marquage de Mbappé, c'était juste pas possible. Remplacé dès la 35minute par, plus identifiable.Positionné en défense centrale, le Hollandais a encore montré au PSG qu'il aurait dû être sa meilleure recrue de la décennie. D'ailleurs, on chanterait encoredans les bureaux parisiens.