Les notes du Danemark face aux Bleus

Après avoir fait plier une partie de l'Europe l'été dernier, les Danois ont marché sur Saint-Denis et fait valser les Bleus. Ils peuvent remercier le guerrier Cornelius, auteur des deux estocades fatales.

Danemark

Avec un rempart aussi solide à l'entrée du stade de France samedi dernier, on n'aurait parlé un peu plus de football et moins de police ces derniers jours.Un autre ancien Lyonnais dont le retour pourrait faire plaisir aux Gones.A longtemps tenu la baraque avant de céder face à la magie imbattable de Karim, nouveau roi de la nuit. Encore une sale soirée pour le Vestergaard du mur danois, qui a fini par craquer. Remplacé par(59), tout aussi crucifié.Loin de bégayer face à l'armada offensive tricolore, il n'a fait rire personne. C'est même plutôt lui qui s'est moqué de ses adversaires. Nelsson Muntz. Ha ha !Toujours pas à l'Olympique de Marseille. Et ça fait toujours mal.Dans l'ombre, mais fiable. Le N'Golo Kanté danois. A moins que Kanté n'en soit la version française.Le retour des maths dans le tronc commun au lycée sera bien utile pour compter le nombre de ballons grattés par Pierre-Emile.Son… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com