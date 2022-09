information fournie par So Foot • 25/09/2022 à 23:00

Les notes du Danemark face à la France

Solides dans tous les secteurs, le Danemark a déroulé sa partition face aux champions du monde en titre. Eriksen, Skov Olsen, Damsgaard et compagnie ont envoyé un avertissement aux Bleus avant leur confrontation au Mondial dans deux mois.

Danemark

C'est officiel : l'OGC Nice a recruté son sosie, à l'intersaison. De retour dans son château, Kasper n'est plus du tout un gentil fantôme.Si la droite semble tenir la corde en Italie, le Danemark n'a pas de quoi s'inquiéter : ce bonhomme sait faire face aux grands cols. Plutôt Rasmussen que Rasmus Nissen. Remplacé par, en hommage à Ibrahim.Après avoir élu domicile dans la tête de Darwin Núñez, l'ex-défenseur de l'OL s'est acheté une résidence secondaire dans le cerveau d'Olivier Giroud.Rémi Gaillard expliquait que c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Comme n'importe qui, Christensen s'est contenté d'affirmer avant le match que "" et ce n'était pas n'importe quoi.À un doigt d'inscrire un but contre son camp légendaire, puis à un autre doigt de faire couler le bateau bleu pour couper sa faim. En fait, il lui manquait juste un Twix.Si le Danemark est demi-finaliste du dernier Euro, c'est avant tout parce que son chien de garde possède de quoi manger dans sa gamelle. Et… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com