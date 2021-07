Les notes du Danemark face à l'Angleterre

Battus dans la prolongation d'une demi-finale épique, les Danois ont une nouvelle fois fait honneur à leur pays. Malgré la domination anglaise, il aura fallu un coup du sort pour que les Rød-Hvide sortent d'une compétition dont ils ont su être les dignes représentants.

Danemark

Il paraît que son père était gardien. À vérifier sur Wikipedia, ce serait une belle histoire.Une minorité le voyait comme un candidat au Ballon d'or, aujourd'hui c'était balle endort. Un peu endormi sur l'égalisation anglaise. Remplacé par(79), capable de jouer une demi-finale d'Euro et d'être barré à Lyon par Marcelo.Il a gagné l'Euro en sauvant la vie de son pote Eriksen. Plus rien ne compte. Même pas cette saloperie de but contre son camp de la cuisse.Un visage en cuir mais des pieds en velours. Qui l'aurait cru ? Remplacé par(105), rentré en coup de vent.Stryger Bell a tenu le terrain comme un chef de cartel. Ne lui manquait qu'un fusil à pompe façon Omar Little. Remplacé par(67), qui, rappelons-le, doit tout à ses quatre années passés à Évian aux côtés de Cédric Barbosa et Olivier Sorlin.