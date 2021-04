Les notes du Bayern face au PSG

Ultra-dominateurs, les Bavarois se sont pris une leçon de réalisme dans la tronche. La faute à l'absence de Lewandowski et, plus surprenant, celle de Neuer.

Bayern Munich

Manuel Neuer est humain, et c'est très décevant en fait.À chaque fois qu'il reçoit le ballon au second poteau, il entend la voix de Grégoire Margotton dans sa tête, et ça commence à se voir. Comment lui en vouloir.Il aura fallu attendre la 42minute de jeu pour voir une action intéressante de la part du Hodor de Bavière. Et il s'agit de sa sortie sur blessure. Remplacé par, qui a au moins eu le mérite de rester debout cette fois-ci.On se demandait pourquoi le Bayern lâcherait David Alaba gratuitement cet été ? La question a vite été répondue ce soir.Il a tenu la baraque niveau football, mais il avait le profil parfait pour faire expulser Neymar et n'en a rien fait. Va falloir se ressaisir, garçon.Pour se réveiller le matin, rien de tel qu'un coup de pied au cul de Joshua Kimmich. Parce qu'il a les panards tellement soyeux que ça nous mettrait forcément de bonne humeur pour la journée.