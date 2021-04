Les notes du Bayern à Paris

Le Bayern a retrouvé sa solidité défensive avec une paire Boateng-Hernandez de compète et un Neuer aux bois solides. Mais c'est surtout l'absence de Lewandowski qui aura sauté aux yeux et qui a certainement coûté une place en demie aux Allemands.

FC Bayern Munich

Un arrêt façon handball, une tête sur la ligne médiane et des poteaux carrés... Ne lui manquait plus qu'une casquette façon Oliver Kahn et une sortie dans les dents de Mbappé et sa panoplie du parfait gardien allemand était complète.Moins remuant et moins sollicité que le drapeau de l'arbitre assistant. Second poteau peinard.Lapour sortir le ballon en corner, c'est un grand oui ! Le B.O.A.T.Vient de libérer une place dans le couloir gauche des Bleus. Mais aussi d'offrir des congés à Clément Lenglet au mois de juin et un place sur le banc à Presnel.Il s'est contenté de demander à Di María si l'eau était à la bonne température puis de faire les contours, mais le nom de son salon est déjà tout trouvé : La Coupe Davies. Remplacé par, qui termine son alternance de deuxième année de CAP.Un peu triste de voir un tel artiste quitter la scène Lire la suite de l'article sur SoFoot.com