Les notes des Bleus face au Danemark

À moins de deux mois de Mondial et pour leur dernier match avant le début de la compétition, les Bleus n'ont pas rassuré. La défense, à l'image d'un Upamecano très fébrile, a brillé par sa faiblesse alors que les belles promesses entrevues en attaque en début de rencontre se sont vite estompées.

France

Déçu par le résultat, mais surtout parce que Lafont et Mandanda lui ont terminé ses mots fléchés sur le banc. En plus, il avait enfin trouvé le mot sur lequel il bloquait depuis si longtemps. "Être sur le terrain d'entrée", en neuf lettres.Un retour défensif digne de Lionel Messi sur le premier but danois. Malheureusement, la seule chose qui rapproche sa performance à laIl nous a fait quelques Salipasses. Heureusement qu'il sait tacler pour rattraper tout ça, mais il va falloir travailler la relance.Ça, c'est un vrai piston. Mettons les joueurs à leur poste.Quand il joue en rouge, il ne gagne pas. Quand il joue contre les rouges, il ne gagne pas non plus. Peut-être faudrait-il qu'il ne joue pas du tout.Lui fait 1,94 mètre, la défense fait en moyenne 1,91 mètre. Mais Delaney, 1,82 mètre, a pris tous les ballons de la tête sur les coups de pied arrêtés. "Marquer", ce n'est pas que mettre le ballon dans le but.Engagé dans un match à distance avec Lucas Digne pour la place de second piston derrière Théo Hernandez, Ferland Mendy a sans doute… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com