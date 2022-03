Les notes des Bleus face à la Côte d'Ivoire

Pour sa première sélection, Christopher Nkunku a montré de très jolies choses. Mais c'est surtout le match d'Aurélien Tchouaméni, récompensé par le but de la victoire en fin de partie, qui a été impressionnant. Alors que pendant ce temps-là, Olivier Giroud se rapproche encore un peu plus du record de Thierry Henry.

Les notes des Bleus

Bravo pour la 137sélection, Hugo. Mais il serait temps d'apprendre à fermer son premier poteau maintenant.Seulement la huitième cape et déjà comme un poisson dans l'eau. Kimpembe va chauffer sévèrement le banc.Quitter le terrain en ayant pris un but ? Il connaît, il joue à Manchester United. Valable pour Éric Bailly de l'autre côté.C'est sûr qu'on est mieux, à Marseille, devant son public à jouer avec les A, et acclamé comme un héros sur chaque touche de balle, plutôt qu'à Calais contre les Îles Féroé espoirs .On lui avait dit qu'il aurait un Pépé dans son couloir, alors il se voyait déjà prendre Panoramix au marquage. Raté, c'était le petit Nicolas. Il faudra revoir ses Goscinny, Lucas.Ne le mettez surtout pas entre les mains de Rudi Garcia, sinon il sera condamné à jouer latéral.Décidément, les Bordelais ne se préparent que pour les matchs à Marseille.