Les notes des Bleus face à l'Ukraine

Tranquilles en première période, les Bleus ont cru bon de lever le pied après l'entracte et ont tous baissé d'un ton. Résultat, ils ont été punis et le seul qui peut avoir le sourire ce soir, c'est Antoine Griezmann.

La France coince face à l'Ukraine

Pogba-Kanté, venez les chercher!

Son principal fait d'armes ce soir ? Ne pas avoir été signalé hors-jeu sur l'ouverture du score, malgré sa positon illicite. Benjamin pas-VAR.Comme le canal de Suez dans la matinée, celui menant à Hugo Lloris a été bloqué entre 20h45 et 22h36. Et cette fois-ci, ça n'était pas à cause d'un porte-conteneurs.Moses Simon, Serhiy Sydorchuk : la liste des bourreaux du maestro en ce mois de mars a une drôle de gueule.Le moment où Theo Hernandez s'est le plus rapproché de l'équipe de France ? Dans le ventre de sa maman.Et si le secret du binôme Kanté-Pogba, c'était simplement N'Golo Kanté ?Un axe Paris-Marseille