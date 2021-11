Les notes des Bleus en Finlande

En Finlande, Didier Deschamps voulait laisser du temps jeu à ceux qui n'avaient pas profité du festin kazakhstanais. Mais au final, c'est encore Benzema et Mbappé qui se sont goinfrés.

Équipe de France

Son maillot n'ayant pas été sali lors du match face au Kazakhstan, Lloris l'a renfilé face à la Finlande. Malheureusement, il a dû le saloper cette fois. C'est l'intendant qui va pas être content.On dit que les matchs internationaux sont autrement plus intenses qu'en championnat. La preuve : Dubois tient 60 minutes en Ligue 1, 43 en Bleu. Remplacé par, plus trombone à coulisse qu'à piston.En tant que joueur de Séville et donc futur vainqueur de la C3, il a pu repérer la pelouse du stade olympique d'Helsinki, lieu de la prochaine finale de Supercoupe d'Europe.Le meilleur défenseur central français de Premier League.Upamec' a mis Pukki dans sa pocket.Le poignet droit bandé, numéro 18 dans le dos, un dégradé mais pas de contours, aucun but ni de passé dé'. C'est ce qu'on appelle une contrefaçon de Benzema.Plutôt bon match pour quelqu'un que le froid paralyse.