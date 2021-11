Les notes des Bleus en 2021

Beaucoup de matchs, des records de précocité, un retour marquant, un trophée, une immense déception... Les Bleus ont vécu une année bien remplie. Le conseil de classe s'est réuni pour distribuer les points, bons ou mauvais, à ceux qui ont fait l'équipe de France en 2021.

Équipe de France

Gardiens

Défenseurs

Celui qui enverra le doyen des Bleus à l'Ehpad n'est pas encore né. Surtout s'il daigne arrêter plus d'un penalty par an.Les absents ont toujours tort, sauf quand ils ont une réputation méritée de spécialiste des penaltys et qu'ils assistent à l'impuissance du gardien numéro un pendant une séance de tirs au but perdue dans un championnat d'Europe.Tellement cosy dans son rôle de numéro 2 en sélection, il a voulu prolonger le plaisir en club. On avait pourtant prévenu que ramener du travail à la maison était dangereux.Il a eu le droit à sa petite sortie canapé annuelle en novembre. Une note d'espoir pour Sébastien Corchia et Jimmy Briand.Très bien joué de la part de Didier Deschamps, en l'absence d'Olivier Giroud, de jouer la carte sosie pour ne pas perturber son groupe.