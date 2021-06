Les notes des Bleus contre le Portugal

Karim Benzema et Cristiano Ronaldo sont toujours aussi clutchs quand ils sont ensemble sur un terrain de football. La France est première du groupe.

France

Une patate en volant et pas une de plus pour mettre K.O son adversaire. One-punch-man.Un gosse de 12 ans qui fait son entrée à Poudlard la boule au ventre. J.K. Rowling.Pas évident d'empêcher CR7 de marquer des buts quand tes petits copains font rien qu'à lui offrir des pénos. "", comme dirait Cheb Mami.On l'a vu une fois à l'écran, quand Cristiano Ronaldo est venu poser son sexe sur son épaule dans un duel aérien.Courir derrière ses petits copains pour attraper un bout de tissu qui dépasse, c'est son dada. Champion du monde de football, mais surtout de poule-renard-vipère. Remplacé à la mi-temps par, qui a tenu aussi longtemps qu'un Français à Roland-Garros avant de se blesser : 5 minutes. C'est doncqui est entré en tant qu'arrière-gauche. Et c'était pas si mal. Oui, oui, oui.Paul Pogba est un perfectionniste. Il refuse catégoriquement de délivrer une passe si elle ne permet pas de sauter deux lignes et d'effacer six adversaires. Parfois, c'est pénible, parce que ça entraîne des pertes de balle dans sa moitié de terrain.