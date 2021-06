So Foot • 29/06/2021 à 00:15

Les notes des Bleus contre la Suisse

Sur un nuage depuis trois ans, il était temps pour les bleus de descendre sur Terre. Et ça fait très mal.

France

Il a cru mener la Révolution en arrêtant un penalty, et puis la Révolution s'est terminée par son exécution en place publique. Un match à la Robespierre.Vous savez que Benjamin Pavard regardait les matchs des Bleus dans la fanzone de Lille à peine deux ans avant sa première sélection ? Eh bien qu'il y retourne.Dans une défense sans charisme, c'est lui qui est obligé de faire le méchant en venant découper. Un rôle contre-nature qu'il a tenté de remplir tant bien que mal.Allez, on arrête de se moquer. Ça ne doit vraiment pas être facile ces problèmes d'oreille interne. En tout cas, toujours un plaisir de bouter Lenglet hors de France. Remplacé parà la mi-temps, capable de guillotiner tous ses adversaires en un contre un. The Kingsleyer. Malheureusement remplacé à son tour - ô surprise - pour blessure, parpour les dix dernières minutes. Qui a tout fait pareil que Coman en un poil moins bien.Les chaussettes baissées comme Johan Cruyff, le buste droit comme Beckenbauer, tout ça pour se prendre un crochet mortel par Mario Gavranovi?.On a beaucoup critiqué Adrien Rabiot quand il renâclait à jouer milieu Lire la suite de l'article sur SoFoot.com