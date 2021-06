Les notes des Bleus contre la Hongrie

Retour sur Terre. Les monstres du match contre l'Allemagne se sont transformés en agneaux.

France

Quand il s'agit de faire son taf de gardien de but, Hugo s'est surtout distingué en laissant un trou béant au premier poteau. Mais Hugo a surtout réussi la relance longue que Varane n'a jamais su faire en huit ans en équipe de France. Idée : et si on faisait jouer Lloris en défense centrale ?Régulièrement maltraité par Princesse Fiola et embourbé dans son couloir droit comme dans un marais. Comme l'ogre Shrek, en gros, sauf que Benji ne fait pas peur à grand-monde.Terrorisé à l'idée de faire une faute sur le but hongrois. Le Real va vite devoir retrouver un gars terrorisé à l'idée de laisser passer un adversaire pour le mettre à côté de lui.Les attaquants hongrois avaient visiblement décidé de mettre à l'épreuve leur solidité en venant s'emplafonner contre Presnel, avec à chaque fois le même triste résultat. Un crash test.Il a tout essayé sur son aile : il a couru, couru, cherché à faire des combinaisons, couru, encore couru, centré, couru, et encore centré, et finalement il a surtout brassé beaucoup d'air pour rien. Terrible aveu d'échec pour le parc éolien français.Ok, sortir tout le temps le match qu'il a fait contre l'Allemagne, c'est mission impossible. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com