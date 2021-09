Les notes des Bleus contre la Finlande

Dans un Groupama Stadium ravi et gâté, l'équipe de France a enfin renoué avec le succès face à la Finlande ce mardi soir (2-0), grâce à un doublé de Griezmann qui rejoint Michel Platini avec 41 buts sous le maillot bleu. Pour ses retrouvailles avec la ville lyonnaise, Benzema a quant à lui réalisé un match XXL.

Une soirée tranquille où il n'a quasiment rien eu à faire, si ce n'est se remémorer ses années passées avec le public lyonnais. Hugo Tout Seul, mais en bonne compagnie.Jaloux de l'accueil réservé à Benzema, il a tenu à rappeler qui est le capitaine de l'OL en claquant le premier double-contact de sa carrière. Bien tenté, mais pas suffisant. Remplacé par, petit nouveau.Neuvième sélection depuis 2015, et cette perpétuelle impression de voir un gamin débuter. Kurt Zouma,Pas vu, et c'est certainement une bonne nouvelle pour les Bleus.Le petit Presnel aperçu en Bosnie a donc laissé sa place au Général Presko, intransigeant. Remplacé par, passé faire coucou.Attention, un Hernandez peut en cacher un autre. Pas exactement le même style de jeu que son grand frère Lucas, même la folie qui hérisse les poils. Attention à l'orgasme le jour où les deux évolueront ensemble sous le maillot bleu.Le Duc n'est jamais aussi beau que lorsqu'il règne dans sa zone. Souverain.Patron derrière, au milieu et devant. Jean-Paul Pogba, l'As des as des Bleus.