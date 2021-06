So Foot • 30/06/2021 à 14:00

Les notes des Bleus à l'Euro 2020

Tout le monde aurait eu besoin de quelques matchs supplémentaires pour se faire un avis réel sur ces Bleus. Mais après s'être laissé décroché en huitièmes, il faudra donc se contenter du premier trimestre. Voici le bulletin de notes de l'Euro des 27.

Gardiens de but

Défenseurs

Entre 2012 et 2021, ses deux derniers penalties arrêtés, Hugo Lloris est devenu vice-champion d'Europe et champion du monde. Rendez-vous en 2030 avec une nouvelle étoile sur le maillot.Plus qu'autoriser un sixième changement, Didier Deschamps devrait militer pour la possibilité d'intervertir de gardien sur un péno, comme au handball. Parce que le néo-Milanais aurait eu au moins huit occasions de briller durant cet Euro.S'il était un candidat crédible au début des années 2010, il a préféré envoyer son hologramme pour exister dans ce meeting. Le Jean-Luc Mélenchon de la sélection.Les Français avaient abandonné l'idée de poser le genou à terre, mais ils auraient dû aussi demander aux Allemands de ne pas mettre les leurs dans la tronche de Benji. Ça leur aurait évité de trimballer une gueule cassée comme aux commémorations du 11-Novembre.Didier Deschamps a bien noté les consignes gouvernementales : il a utilisé son Koundé pour éternuer.Pas un mot, pas un geste. On ne sait pas si ça aurait pu être retenu contre lui, mais le procureur n'aura tout simplement rien à lui reprocher.Dans cet Euro à 11 villes organisatrices, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com