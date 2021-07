Les notes des Bleus

Humiliée par Sakai, Kubo et compagnie, l'équipe de France olympique dit adieu à son rêve de médaille dès la phase de poules après sa défaite contre le Japon (4-1). Pas étonnant, puisque que les Bleus n'ont rien montré, en dehors d'un Beka savoureux.

France olympique

", disait-il après le miracle sud-africain. "", cette fois, même si l'Angevin chauve a tout fait pour éviter le naufrage. Problème : il a dû regarder un peu trop de volley au village olympique, car il ne sait visiblement plus capter un ballon.Encore une sortie de piste pour le produit le moins fiable du circuit qui, en plus d'un manque flagrant d'adhérence sur les deux buts japonais, a freiné toute accélération. Son tournoi olympique va laisser de mauvaises traces, et on ne parle pas de sa décoloration capillaire.Il a passé sa soirée à prévenir ses partenaires du danger imminent face aux attaques nippones, sans jamais être pris au sérieux. Il s'est donc fait bouffer. Pierre et le Kaluloup., mais pas saignant.Julian Stéphan, Kevin Gameiro, le retour du public à la Meinau... On comprend qu'il ait envie de vite rentrer en Alsace, mais il a quand même été le plus résistant des défenseurs bleus avant de céder. Ligne Maginot 3.0.Envoyé au front pour combler le désert à gauche, il n'a fait qu'empirer la situation en disparaissant trop rapidement après de belles promesses affichées. Un mauvais remake de la campagne d'Hamon en 2016., à la barre pour ce naufrage.