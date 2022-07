Les notes des Bleues contre les Pays-Bas

Garder sa cage inviolée face aux Pays-Bas est une prouesse qui en dit long sur la copie de la ligne défensive des Bleues. Et comme Delphine Cascarino et Kadidiatou Diani ont eu la bonne idée de sortir le grand jeu, tout s'est passé comme espéré.

Équipe de France

Il était une fois, l'équipe de France gagnait sa première compétition majeure, portée par sa gardienne de fer. D'accord, on n'y est pas encore, mais avec une portière de ce calibre, rien n'empêche de croire un peu aux contes de Peyraud.En suiveuse très appliquée des consignes, cette Ève-là n'aurait certainement pas croqué la pomme ; elle aurait plutôt collé Adam à la culotte, si seulement il en avait porté une. Et son penalty clinique a envoyé les Pays-Bas en enfer. Remplacée par, rapide.Elle résiste très bien à la forte pression, en ce mois de juillet en Angleterre, et contrôle tous les débordements. Mais en plus d'être un exemple de propreté, elle ne cherche pas à se faire mousser et reste discrète. Griedge Sous-M'Bock.Comme d'habitude, Wendie sort de la pelouse avec des bleus sur le crâne, à force de prendre tous les corners. Et comme dans la fable, elle se tire avec son fromage sous le bras. Ce soir, ce sera du gouda.Le saviez-vous ? Sakina, en arabe, signifie "quiétude", "paix profonde". Comme la tranquillité qu'elle dégage en défense. À l'opposé de ce qu'elle dégage en attaque, cependant.