Les notes des Bleues contre la Belgique

Supérieures à des Belges joueuses et entreprenantes, les Bleues ont validé leur billet pour les quarts de finale. Sans Katoto, sortie prématurément sur blessure, les protégées de Corinne Diacre n'ont pas brillé et repasseront plus tard pour la manière.

Équipe de France

Quasiment aussi sollicitée ce soir que Benjamin Lecomte la saison dernière à l'Atlético mais a quand même encaissé un but de plus.Plus petite mais bien plus collante au marquage que toutes les autres : c'est elle la véritable sangsue de l'arrière-garde française.Elle a pris la place de sa meilleure pote en défense et en a profité pour planter un pion. Logiquement, Aïssatou Tounkara devrait inscrire un doublé au prochain match pour se venger.S'est faite croquer comme rarement sur le but belge. Mais après tout, n'est-ce pas logique que le Cayman gagne son duel face au Renard ?Encore plus haute sur le terrain que la latérale droite adverse n'est basse dans son camp. Serait-elle la sœur cachée de Théo Hernandez ?Pour sa première titularisation dans une compétition internationale avec les Bleues, elle a fait la pluie et le beau temps dans l'entrejeu. La Miss Matéo du milieu. Remplacée parAbsolument partout ce soir. Devant, derrière,… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com