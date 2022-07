information fournie par So Foot • 18/07/2022 à 23:23

Les notes des Bleues contre l'Islande

Alors que Corinne Diacre avait fait tourner, certaines Bleues avaient l'occasion de marquer des points, ce qu'ont complètement fait Melvine Malard, Clara Mateo ou Ella Palis. Ça a été plus compliqué pour Ouleymata Sarr.

Tellement peu mise à contribution dans la première heure qu'elle doit créer par elle-même les occasions islandaises. Ça n'était pas nécessaire, Pauline.Se prend des pains de mères de famille , comme Wilfried Mbappé dans les tribunes de l'Arena Națională de Bucarest .On a essayé de lui passer dessus, et même de la détruire : raté. Aïssatou Tankara.S'il faut lui mettre des coups de coude pour qu'elle retrouve son caractère, allez-y franco.Percute, résiste, et ne panique pas : Selma mène une vie de Bacha. Remplacée par(63), presque passeuse décisive.Comme nous, elle savait déjà que ça ne servait à rien de disputer ce deuxième acte. Remplacée par(63), maudite.Tellement découpée par les bouchères islandaises qu'on l'appellera désormais le jambon de Rotter. Remplacée par, elle l'a.