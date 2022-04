Les notes de Villarreal face à Liverpool

Pas de miracle pour le Sous-marin jaune qui s'est noyé à Anfield. Villarreal a tout de même évité la raclée grâce à sa charnière centrale, et aux quatre poumons de Giovani Lo Celso. Quand les meilleurs éléments de ton équipe sont des défenseurs, c'est rarement bon signe.

Après avoir passé son temps à boxer toutes les occasions, il finit par envoyer une claquette dans son propre but. En Rullibre.L'Argentin a joué à trois postes différents en 90 minutes, mais jamais au sien. Sans jamais faire dé-Foyth.Conducteur plus qu'expérimenté, le plus vieux joueur espagnol à disputer la Ligue des champions a piloté à merveille le bus jaune. Ça roule Raúl.C'est bien beau de poser le bus mais on ne connait toujours pas l'horaire du prochain train pour Pau.À jamais le premier équatorien à marquer un but contre-son-camp en Ligue des champions. Et pourtant Valencia était dans la compet'.