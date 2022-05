Les notes de Villarreal contre Liverpool

Malheureusement pour Villarreal, un match de football dure plus de 45 minutes. La bande à Gerard Moreno, portée par une paire tricolore Francis Coquelin-Étienne Capoue brillante, a fini par lâcher prise en deuxième période, plombée par le malheureux Geronimo Rulli.

Un, comme son seul arrêt du match. Benzema disait de Vinicius qu'il jouait contre eux, mais il n'avait encore jamais croisé le chemin de Rulli.Il passait déjà une soirée difficile entre Diogo Jota et Andrew Robertson, puis il a vu débouler Luis Diaz. Le cauchemar intégral.Mal-Mané.Il a longtemps dit que ses idoles étaient Gerard Piqué et Sergio Ramos, sans choisir. Mais après avoir séché Sadio Mané, le doute est effacé. Il est plusqueÀ échangé son pied gauche avec TAA à la mi-temps.En tant qu'ancien joueur du PSG, il a logiquement été privé d'un penalty en terres espagnoles. Tant pis pour laÀ remis sa plus belle tenue pour venir casser les lignes des. Dani Paréo.Le joueur révélé dans le pays d'Airbus a survolé le début de match, avant d'exploser en plein vol et d'être exclu à la fin. Étienne Boeing.Quand on a 30 ans et qu'on s'appelle Francis, c'est déjà pas mal de pouvoir inscrire son premier but en Ligue des champions.Libérateur de l'attaque, il était ensuite groggy sur le banc de touche quand sa blessure est remontée à la surface. Un Sous-Marin jaune prestigieux, mais légèrement défectueux.