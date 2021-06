Les notes de Turquie-Italie

Si Andrea Bocelli a foutu les poils à tout le stade Olimpico pour cet ouverture de l'Euro, ses compatriotes Insigne & co ont fini par se défroisser pour finir par défroquer les Turcs.

Ils étaient comme à la maison

Vidéo

Ils avaient un ouverture

Avec son nom de glace à l'eau, on aurait pu craindre qu'il se liquéfie au vu de son premier quart d'heure. Mais il a ajouté de la couleur et du sucre à cette Italie qui a fini par se régaler.Dégoûté de voir les vétérans de U2 servir de la soupe via hologramme, l'Intériste a attrapé sa guitare pour envoyer du bon gros Sarde Rock.Dom' a voulu avoir réponse à tout et à force d'insister, il a fini par avoir le dernier mot.Vous pensez vraiment que Wissam Ben Yedder ne pourrait pas être le leader de l'attaque française ? Il suffit de voir comment se démène Lorenzo pour comprendre que ce n'est finalement pas insurmontable.Une dégaine à mettre une torgnole au chef de l'État. Sauf que quand on est Turc, on ne peut pas se permettre ce genre de chose. Ou alors en détournant certains slogans :