Les notes de Tchéquie-Danemark

Porté par un grand Delaney et un très bon Schmeichel, le Danemark a gratté son ticket pour les demi-finales de l'Euro (1-2), face à la Tchéquie d'un Patrik Schick qui rejoint Cristiano Ronaldo au classement des meilleurs buteurs avec cinq pions. La belle aventure continue pour la Danish Dynamite.

Ils étaient dans l'échappée gagnante

Ils étaient au chaud dans le peloton

Le jour où il prendra sa retraite, il faudra se poser la question : qui était le meilleur entre Kasper et son paternel ?L'extérieur du pied le plus délicieux depuis Ricardo Quaresma. Joakim Mielleux.Un but d'une belle tête et une balade pendant 81 minutes. À une reprise du tibia près, Thomas réalisait son match de l'année. Remplacé par Jensen (81e), une rentrée sans gêne et sans reproche.L'aventure s'arrête donc en quarts pour le numéro 10 tchèque, qui a au passage inscrit son cinquième but du tournoi. Patrik, c'est chic, mais c'est surtout dehors. Remplacé par, inoffensif.Trois pions en trois matchs pour Kasper le revenant. Comment on dit "tueur" en danois ? Remplacé par, poulet sans tête.Avis au Paris Saint-Germain : les bons arrières droits ne coûtent pas forcément 80 millions d'euros. Vladimir Coufal en est la preuve.Peu importe le nombre de pépins physiques, le capitaine de lan'abandonnera jamais ses copains. Simon, le cœur du Danemark.