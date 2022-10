Les notes de Strasbourg-Marseille

Qui d'autre que Kevin Gameiro pour scotcher l'Olympique de Marseille ? Pendant les trois quarts de la rencontre, pourtant, les Phocéens ont contrôlé les débats, grâce notamment à la mobilité de Bamba Dieng. Dans les cages, Pau López n'en finit plus de répondre présent.

Ils ont allumé le feu

Ils ont zappé sur la Star Ac'

Et le Parc des Princes explosa... euh la Meinau. Encore un Parisien de cœur qui a voulu rendre hommage à Francis Llacer en chanson.Ça aide d'avoir les mains de Pau Gasol à la place des pieds. Ça lui fait quatre mains. Une pieuvre des profondeurs un peu délaissée...Tiens, un citoyen de la nation arc-en-ciel qui a droit à des miettes. Qu'importe, il vit sa meilleure vie. En même temps, c'est tout de suite plus simple quand on se place au-dessus de la mêlée avec son ukulele.Il craint Diengien, même pas l'odeur du placard. Parce que c'est l'Armoire magique de Narnia.Si l'alien de l'Euro 2016 s'est échauffé pendant une mi-temps à Francfort, ce n'était pas pour brasser du vent en Alsace. PayE.T. téléphone maison.Au pays des hommes intègres, les Kaboré sont rois. À Marseille aussi.En physique, le vide est l'absence de toute matière. Comme quoi on peut courir autant qu'un latéral espagnol et avoir l'impression d'être aussi utile que Gibraltar dans un groupe de qualification.A touché moins de ballons… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com