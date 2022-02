Les notes de Sénégal-Égypte

Malgré un immense Gabaski, l'Égypte rentre bredouille du Cameroun. Sadio Mané et Édouard Mendy offrent au Sénégal leur première CAN.

Ils ont brillé

Ils ont déçu

Faire croire qu'on ne sait pas tirer un penalty pour finalement offrir le titre 120 minutes plus tard... Sadique Mané.Après le ski alpin, le ski de fond, le saut à ski, le ski de bosses, le skicross, le ski freestyle, les JO d'hiver introduisent un nouveau sport : le Gabaski. Le concept ? Se transformer en mur. En plus, il n'y a pas besoin de neige. Ce qui ravit les organisateurs chinois.Heureusement que cette finale s'est jouée aux tirs au but, sinon il n'aurait jamais vraiment pu rappeler qu'il était le meilleur gardien du monde.Le style d'une cantinière avec son filet dans les cheveux. La finesse qui va avec. Mais au moins, ça marche.Peut-être qu'il a fait exprès de provoquer un penalty parce qu'il savait que Mané allait le louper et que ça le minerait psychologiquement. Sûrement ne savait-il pas qu'il allait rater le sien.Terrible désillusion pour lui qui va devoir retourner à Nancy...A surtout aidé Édouard Mendy à rester éveillé. Le meilleur des cafés égyptiens.Une contrefaçon de penalty en provenance de Lasheen, ça étonne qui ?S'est amusé et a couru partout au début du match, puis est allé dormir. Un enfant de cinq ans.Performance admirable pour quelqu'un qui se traîne une conjonctivite.