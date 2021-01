Les notes de Saint-Étienne-Lyon

Un doublé de buts pour Marcelo et Kadexere, un doublé de passes décisives pour Léo Dubois, un Anthony Lopes sage comme une image... Décidément, tout se perd. À l'image d'un Saint-Étienne qui ne savait plus à quel saint se vouer à la fin de ce derby version grand écart, que l'OL a savouré comme un soir de fête.

Ils ont montré la voie

Ils ont suivi les traces

Quand la mafia ne prend même plus la peine de se cacher et se met à des activités respectables, c'est vraiment que la police locale est corrompue.Tout le monde passe sa vie à courir après ses rêves, lui passe ses rêves à courir après sa vie.Il cale des doubles-contacts, claque des passes dé' sur coup franc, signe des festivals sur le côté... L'OL peut souffler : Memphis Depay restera bien à Lyon après le mois de juillet.Il a l'habitude de sauver l'OL quand ça ne va pas, il a moins l'habitude de voir l'OL marcher sur l'eau sans son nom au tableau d'affichage. Reste chez les Gones, Memphis, ils n'en finiront jamais de te surprendre.Comme un petit air de Lisbonne sur Saint-Étienne.Comme le nombre de buts qu'il s'est pris, tout en envoyant des parades main opposée et des interventions bien senties pendant tout le match. Au four, le Moulin.Il se bat comme un chien au milieu de la tempête à l'autre bout du globe, mais tout le monde s'en fout. Un marin du Vendée Globe.L'espace d'une Lire la suite de l'article sur SoFoot.com