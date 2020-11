Les notes de Saint-Étienne-Lille

Auteurs d'une première période de haute volée, les Verts ont tenu tête à des Lillois revigorés en seconde mi-temps (1-1). Un match nul qui permet à Saint-Étienne de mettre fin à une série de sept défaites consécutives, surtout grâce au retour des anciens. De son côté, le LOSC a pu compter sur ses soldats Burak et André.

Ils ont flambé

Ils ont fait le travail

À Saint-Étienne, le LOSC sauve l'essentiel

Tout le monde dit de s'en méfier, même s'il est souvent sous-estimé. Aligné pour ramener du piment et toujours aussi piquant sous sa belle robe verte, il a fait exploser la concurrence. Wasabi Khazri. Remplacé par, moins effrayant.Bon à marier, le couteau suisse du LOSC sait tout faire hormis brancher son GPS destination Clairefontaine. Remplacé parComme un autre Mike ce week-end, il a enfilé les gants, encaissé les goûts, été solide mais n'a pas gagné.Interceptions, relances, duels : la mécanique de l'homme-robot est bien huilée. Mais comme toute intelligence artificielle, cela pêche dans la prise d'initiative. Ce qui n'enlève rien à la qualité du rendement.Moins en forme, mais quand même déterminant et toujours le meilleur de son camp : IAM dans le rap marseillais.Avant, on ne le voyait que rarement dans la saison, à peine quelques soirées d'hiver à titre exceptionnel. Et c'était la fête. Ressorti à la fin du confinement en juillet après un craquage, il fait depuis parti des meubles. Mais la hype est retombée, même s'il