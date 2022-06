Les notes de Roland-Garros 2022

Jeu, set et match. Roland-Garros, c'est terminé pour cette année. Si vous vouliez un palmarès avec un peu de nouveauté, c'est raté. Rafael Nadal a soulevé sa 14e Coupe des mousquetaires malgré un pied dans le coaltar. En dépit des mauvaises langues, des Français ont gagné (chez les juniors et en double féminin, mais ça compte quand même). De Gillou à Lady Di, en passant par Nelson et Coco, on refait la quinzaine !

Avoir une place pour la finale messieurs de Roland-Garros, ça coûte un bras. Remporter le tournoi, ça coûte un pied. Cher payé...Intouchable, personne ne semblait pouvoir arrêter sa progression jusqu'à ce qu'elle s'écrase sur la montagne de l'Iga. Lady Daria.Dans la famille Trevisan, je demande la personne qui est capable de coups d'éclat, mais qui est en difficulté lorsque le niveau s'élève fortement. Stéphane ? Non, Martina.L'Américaine n'avait pas lâché le moindre set de la quinzaine... Et puis elle s'est fait rosser en 1h09 par Swiatek samedi. Avant de subir la loi du duo Garcia/Mladenović dimanche. Finales à la noix pour Coco.Lady Igaga n'a pas besoin de: on savait qu'elle était la meilleure, et elle a gagné. Mais la Polonaise s'en fout. Lede son week-end, c'était de voir Robert Lewandowski en tribune, et rien d'autre.

