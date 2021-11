Les notes de Rennes-Lyon

La grosse prestation d'Anthony Lopes n'aura pas suffi à masquer les déboires de Léo Dubois, Jérôme Boateng et les autres joueurs lyonnais, à l'agonie. Résultat, une gifle envoyée par le Stade rennais à l'OL (4-1) avec, dans le rôle des Avengers, un super Lovro Majer, un magnifique Hamari Traoré ou encore un Gaëtan Laborde encore décisif. Violent.



Ils étaient les rois de la saucisse

Oubliez Miloš Krasić, le véritable nouveau Pavel Nedved joue au Stade rennais. Une vision de jeu et un choix de passes de qualité pour le Croate qui a survolé les débats de l'entrejeu. Majer en l'air. Remplacé par, seulement 22 points au scrabble.Laentre le public rennais et son capitaine ferait un superbe roman pour les collections Harlequin. Remplacé parFavori dans la course au trophée de l'attaquant le plus sous-coté de Ligue 1. Remplacé par, un coucou et puis la douche.Tellement habitué à sa présence que l'on banalise ses bonnes performances. La fibre optique. Remplacé parSans lui et un peu de réussite, l'OL en aurait eu cinq de retard à la pause, et neuf à la fin du match. Gros match, mais quatre pions dans ses filets. On ne sait pas quel collier il a utilisé, mais il serait bien inspiré de filer la référence à ses coéquipiers.Il a de nouveau tenté de sortir de son trou pour enterrer son ancien club, mais il a manqué de mordant pour mettre son but Lire la suite de l'article sur SoFoot.com