Les notes de Rennes face à Chelsea

Peu inspiré lors de son entrée en jeu à la place de Camavinga, Clément Grenier à offert aux siens la fameuse "défaite imméritée". Une leçon de LDC qu'ont bien révisé la plupart des Rennais.

Le problème quand un enfant perd un doudou, c'est qu'on a beau lui en racheter un, ça ne sera plus jamais pareil.Pour une fois, ce sont ceux qui s'en prennent à la Truffe qui ramassent.Propre derrière, grand sur corner. Wendie Renard.Pas loin de la Luis Suarez sur la tête de Giroud. Un vrai capitaine.Il a épousé la ligne de touche tout le match. Hamari et femme.Apparemment, signer à Chelsea, ça le botte moyen. Remplacé par Grenier (3), qui a envoyé une candidature spontanée, au cas où.Pas de floutage des policiers sur RMC Sport. On a bien vu que c'était lui qui faisait la loi au milieu du terrain.Le Beckham du Nord. David Bethune.Beaucoup de bonnes intentions, une envie de se bagarrer, mais pas inspiré au moment de concrétiser tout ça. Le fameux rêve où tu te bagarres et où tu arrives pas à mettre des coups. Remplacé par Del Castillo (non noté), pas moins brouillon.Recalé au casting du téléfilm "la Tête qui sauve le match". En même temps, un grand acteur Lire la suite de l'article sur SoFoot.com